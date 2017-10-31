Качественно и в срок!

Сегодня годовой праздник отмечает государственное учреждение «Управление капитального строительства Вооруженных Сил». С момента основания главной задачей его деятельности было осуществление функций заказчика (застройщика) по капитальному строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту объектов жилищно-гражданского, общественного, производственного и социального назначения для нужд Вооруженных Сил, а также функций заказчика (застройщика) для юридических и физических лиц на основании заключенных договоров.

— Наше управление в рамках исполнения важнейших государственных программ одновременно суммирует в своей деятельности два разнонаправленных вектора: распорядителя средств и заказчика по строительству объекта, отвечающего за техническую подготовку всего процесса строительства, объемов и качества выполняемых строительно-монтажных работ, — рассказал начальник управления капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь подполковник Иван Науменко. — В этой связи УКС осуществляет координацию исполнения госпрограмм как в части обеспечения технического аспекта строительства объекта, так и обеспечения освоения выделенных годовых и квартальных лимитов.

Кроме того, управление капитального строительства Вооруженных Сил продолжает деятельность по организации проектно-изыскательских, строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных работ, главной целью которых остается обеспечение необходимых условий для повседневной деятельности войск.

Именно благодаря этому управлению военнослужащие могут не просто рассчитывать на улучшение условий жизни и быта, а быть уверенными в том, что очередь на заветные «квадраты» дойдет и до них.

Только за последние годы в эксплуатацию введено около 40 объектов. В числе этого немалого количества недвижимости семь жилых домов, пять объектов спортивного назначения, шесть — здравоохранения и 21 — специального назначения. Построен и сдан один многоквартирный дом для военнослужащих, нуждающихся в собственном жилье, в городе Островце.

Но говоря о строительстве квартир, не стоит забывать и о работе специалистов управления в других сферах. К примеру, немаловажно, что УКС занимается ремонтом и реконструкцией. Так, недавно были сданы инфекционный и хирургический корпуса, отделение МРТ 432‑го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил.

Как отметили в управлении капитального строительства, еще одна немаловажная задача — сдача спортивно-стрелкового комплекса имени Маршала Советского Союза

С. К. Тимошенко, в котором будут проводиться соревнования по стрельбе в рамках II Европейских игр. Комплекс планируется сдать в следующем году.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора