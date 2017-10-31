Машина двух стихий

В 320‑й школе подготовки специалистов инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты, ВВС и войск ПВО 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра состоялось уникальное занятие с курсантами. Военнослужащих учили маневрировать на воде, транспортировать личный состав и военную технику на средних плавающих гусеничных транспортерах.

Техника на все времена

Средний гусеничный плавающий транспортер (ПТС‑2) — уникальная армейская техника, которую нельзя освоить, сидя за компьютерным тренажером. Чтобы постичь все ее возможности, нужно проехать несколько сотен километров по полигонному бездорожью, проплыть по воде, разобраться в ее устройстве…

Обучение механиков‑водителей ПТС‑2 более чем востребовано в Вооруженных Силах. Сколько раз на учениях и в нашей стране, и в Российской Федерации военнослужащие осуществляли десантные переправы через водные преграды личного состава, артиллерийских орудий, колесных и гусеничных тягачей, бронетранспортеров, автомобилей и различных армейских грузов. И все это благодаря этой уникальной армейской технике!

Разработана она была в 1973 году на Луганском тепловозостроительном заводе на базе некоторых узлов танка Т‑64. Средний плавающий транспортер зарекомендовал себя в войсках как хорошая инженерная техника. Он обладает бронированной кабиной, герметичен, оснащен фильтровентиляционной установкой, имеет оборудование для самоокапывания, радиостанцию, танковое переговорное устройство и прибор ночного видения, обладает высокой маневренностью и проходимостью. Такие возможности машины особенно актуальны при использовании ее в нашей стране, где насчитывается около 11 тысяч озер и более 90 тысяч километров рек. Еще ПТС‑2 можно перевозить с помощью военно-транспортной авиации, поэтому с полной уверенностью можно сказать: ему подвластны все стихии.

Практика, только практика!

В 320 шпс воины периодически выезжают на вододром оттачивать навыки и умения. Стоит отметить, что солдаты, проходящие срочную военную службу на должности механиков‑водителей ПТС‑2, специалисты штучные. В этом году в школе обучаются только одиннадцать парней из разных воинских частей.

Выполнить это упражнение невозможно без инженерной разведки и качественной подготовки к переправе через водную преграду. В учебно-боевой обстановке воинам важно получить полные сведения о водном объекте и прилегающей к нему территории. К примеру, боевой расчет должен найти скрытые пути выхода подразделения к водной преграде. Военнослужащие определяют ее ширину-глубину, скорость течения, крутизну входа машины в воду и выхода из нее, изучают дно, берега. Как правило, для этого назначаются инженерно-разведывательный дозор и комендант переправы.

Место переправы определяет ее комендант. На этом занятии с курсантами школы им был старший преподаватель цикла подготовки специалистов инженерных войск и войск РХБЗ ВВС и войск ПВО 320 шпс майор Максим Котов.

— На вододроме мы проводим занятия постоянно, — рассказал Максим Викторович. — Поэтому местность знаем очень хорошо. А вот когда впервые приходилось ее изучать, проводили основательную разведку. Поперечный профиль и глубину определяли с помощью перетянутого через водоем каната и мерного шеста. Дно проверили с помощью специального щупа… Хотя для плавающего транспортера никакая преграда не страшна, за двадцать лет военной службы я не раз в этом убеждался. Он проедет всюду, даже по болотистой местности.

Руководитель занятия отметил также, что ПТС‑2 — одна из самых надежных и безопасных плавающих машин.

Вскоре военнослужащие поставили военную технику в исходное положение. На вододроме дежурили медицинская служба и спасательно-эвакуационная команда, которые постоянно находились в готовности прийти курсантам на помощь при возникновении нештатных ситуаций на воде или затоплении машины.

Вождение по воде курсанты выполняли как с пустым грузовым отсеком, так и с военной техникой. Солдаты перевозили автомобиль ГАЗ‑66.

Одному из первых среди курсантов пройти водный маршрут предстояло рядовому Юрию Крумину. Вместе с водителем грузовика он надежно закрепил машину.

Когда все было готово, майор Максим Котов подал команду на выполнение упражнения. Через минуту боевая машина уверенно съехала в холодную воду.

ПТС‑2, словно бронированный катер, поплыл, поднимая волны, по водной глади. Для начинающего механика-водителя основной задачей было пройти весь маршрут, не задев специальные буйки.

— В управлении машина проста, — прокомментировал майор Котов. — Есть только пара нюансов. Чтобы направить ПТС‑2, к примеру, вправо, нужно руль повернуть влево — и наоборот. Некоторые курсанты поначалу ошибаются. А когда кузов «груженый», соответственно, инерция становится больше. Поэтому при входе в воду нужно быть более осторожным, чем если бы техника ехала «порожняком». Эти детали нужно учитывать и постоянно помнить.

В данном упражнении основные нормативы — на умение маневрировать машиной и скоростное движение. Расстояние, преодолеваемое по водоему, — около километра. Временной промежуток оценивается исходя из времени суток. К примеру, днем курсантам нужно пройти дистанцию, не задев буйки и затратив наименьшее время: на оценку «отлично» — около трех минут, на «хорошо» — около четырех. Пять минут — это «удовлетворительно», более пяти минут — «неудовлетворительно».

…Вскоре ПТС‑2, благополучно добравшись до противоположного берега водоема, развернулся — и таким же способом вернулся на исходный рубеж. Замечаний у инструктора по вождению к обучаемому не было. Оценка руководителя занятия — «хорошо».

— Еще до призыва интересовался этой машиной, — рассказал рядовой Юрий Крунин. — Сейчас, когда за плечами много часов езды на ней, могу сказать, что эта техника довольно интересная… Маневренная, мощная, внутри чувствуешь себя в полной безопасности.

— Все курсанты разные, — отметил позже майор Максим Котов. — Приятно, если юноши дома увлекаются техникой: чинили мопед или мотоцикл, ездили на машине. Им не нужно подробно объяснять самые незначительные детали.

Опыт — лучший учитель

Секрет успеха хорошей подготовки специалистов заключается в армейских преподавателях, среди которых немало ветеранов Вооруженных Сил, офицеров запаса. Эти люди обладают колоссальным жизненным опытом. Они с честью выходили из самых сложных ситуаций, возникавших в ходе военной службы, и всегда готовы поделиться знаниями с молодыми военнослужащими. Один из них — преподаватель технической подготовки и вождения подполковник запаса Юрий Прокофьев.

Юрий Юрьевич в свое время прошел должности от заместителя командира роты по воспитательной работе до старшего офицера управления 7‑й танковой армии. Когда началась война в Афганистане, он обучал в Среднеазиатском военном округе механиков‑водителей боевой машины пехоты. Затем окончил Белорусский государственный университет, является преподавателем высшей категории.

— Принцип преподавания остался таким же, каким он был в Советском Союзе, только подходы применяем более современные, — рассказал собеседник. — На занятиях отрабатываем на ПТС‑2 повороты на месте, «змейку», «восьмерку», преодоление водной преграды, погрузку и разгрузку техники. Нормативы для погрузки очень жесткие: две-три минуты. Как показывает практика, сначала курсанты начинают с 20–30 минут… Постепенно сноровка и навыки улучшаются, все действия отрабатываются до автоматизма — и парни выполняют нормативы полностью. Используется суворовский принцип: «Тяжело в учении — легко в бою».

Подполковник запаса Юрий Прокофьев пояснил также, что в работе с солдатами преподаватели 320 шпс стараются использовать современные методики. Главная цель — создать благотворную психологическую обстановку в подразделении, заинтересовать солдат учебным процессом, чтобы полученные на занятиях знания они впоследствии максимально умело реализовали.

— Курсанты под моим присмотром пробуют себя в роли преподавателя, — привел пример Юрий Юрьевич. — Объясняют тему урока, спрашивают товарищей, задают дополнительные вопросы, ставят друг другу оценки. Также использую наглядные пособия, с обучаемыми составляем схемы деталей машины… Все это позволяет выработать у юношей желание служить, проявлять взаимовыручку, растет их стремление хорошо освоить воинскую специальность. Учу их разбираться в технике, правильно ее эксплуатировать. И еще одна важнейшая задача — создать коллектив, где все должны друг друга понимать как в родной семье. Наши солдаты, убежден, полюбили средний плавающий транспортер. Оно и понятно, в нем чувствуешь себя защищенным. Нет сомнений, что с учетом высокой проходимости, отличной управляемости и высокой энерговооруженности ПТС‑2 еще долго останется «рабочей лошадкой» инженерных войск.

Роль плавающих транспортеров в гражданской жизни

В Российской Федерации в 2013 году ПТС массово использовали для оказания помощи пострадавшим от наводнения в Приамурье.

У нас в стране на плавающих транспортерах спасали людей в 2009 году, когда произошел прорыв дамбы в районе города Турова в период весеннего паводка. С помощью ПТС была осуществлена доставка специалистов и необходимых средств в места, недоступные для другой техники.

В этом году на Армейских международных играх наши военные продемонстрировали мастерское владение ПТС, заняв второе место среди стран-участниц.

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора

Инфографика Евгения Довгаля