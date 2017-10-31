«Нам по плечу любые трудности»

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации
«Запад‑2017», без сомнения, стало одним из самых значимых событий года.
В числе тех, кто непосредственно участвовал в этом важном для защитников Отечества мероприятии, были военнослужащие 56‑го отдельного полка связи ВВС и войск ПВО.
Своими впечатлениями о ССУ поделился капитан Алексей Герасимчук, исполняющий обязанности начальника центра связи пунктов управления.
Офицер служит в 56 опс с 2010 года. Сюда он пришел лейтенантом после окончания военного факультета в учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники».
На счету Алексея — «Щит Союза — 2011», «Запад‑2013». Теперь уже и «Запад‑2017». Капитан Герасимчук — профессионал, без которого не обходится ни одно учение. Его знания, опыт не остаются невостребованными. На нынешнем совместном стратегическом учении офицер выполнял учебно-боевые задачи в отрыве от полка, обеспечивал связь на отдельных направлениях.
— Наша работа заключалась в обеспечении связью командующего и руководителей полетов на полигоне Ружанский, — рассказал капитан Алексей Герасимчук. — Надо отметить, что сработали мы четко и слаженно. Сбоев и неполадок не возникло. В итоге наша работа на должном уровне была оценена командованием.
По мнению офицера, отличное исполнение обязанностей — результат качественной профессиональной подготовки военнослужащих, которой в 56‑м отдельном полку связи уделяется первостепенное внимание. Воины успешно осваивают теорию и затем закрепляют ее на практике. Например, накануне совместного стратегического учения «Запад‑2017» с военнослужащими 56 опс проводилось тактико-специальное учение.
Кроме того, много было сделано и в плане обеспечения бесперебойного функционирования аппаратуры, надежной эксплуатации автомобилей, на базе которых установлены аппаратные. Был сделан резерв и по электропитанию, и по связи. Так что к ССУ все было готово, как говорится, от и до. И дополнительных усилий в ходе главного армейского экзамена не потребовалось.
Командир первого взвода обеспечения вертолетных площадок старший лейтенант Владимир Горбачёв во время ССУ «Запад‑2017» также решал очень ответственную задачу. Он, будучи старшим экипажа, вместе со своими подчиненными обеспечивал посадку вертолетов. Причем в большинстве случаев военнослужащим приходилось работать в ночных условиях. Понимая важность момента, Владимир требовал от сослуживцев проявления профессионализма и ответственности при выполнении задач по предназначению.
— Мой экипаж в ходе учения неоднократно передислоцировался, — сообщил в беседе старший лейтенант Горбачёв. — Действовали мы строго по команде. Поверьте, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь надо быть максимально собранным и внимательным, чтобы вовремя войти в эфирное пространство. Особенно когда речь идет о летательных аппаратах: здесь малейшая погрешность в действиях может иметь непоправимые последствия.
По словам офицера, не последнюю роль в удачной посадке вертолета (как и самолета) играют метеорологические условия. Небесная канцелярия не баловала хорошей погодой — и связистам пришлось приложить немало знаний и умений для того, чтобы все прошло без сучка и задоринки.
Не подвела и техника. Перед учением военнослужащие перепроверили все ее узлы и агрегаты. Непосредственно же накануне выезда из полка на полигон оборудование прошло контрольную проверку.
В итоге экипаж старшего лейтенанта Владимира Горбачёва успешно справился с поставленными задачами. Военнослужащим была объявлена благодарность от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь.
— Мы убедились в том, что нам по плечу любые трудности. И будем стараться оправдать высокую оценку нашего скромного вклада в общее дело укрепления обороноспособности страны, — отметил, завершая разговор, офицер.
Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова