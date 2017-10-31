«Нам по плечу любые трудности»

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации

«Запад‑2017», без сомнения, стало одним из самых значимых событий года.

В числе тех, кто непосредственно участвовал в этом важном для защитников Отечества мероприятии, были военнослужащие 56‑го отдельного полка связи ВВС и войск ПВО.

Своими впечатлениями о ССУ поделился капитан Алексей Герасимчук, исполняющий обязанности начальника центра связи пунктов управления.

Офицер служит в 56 опс с 2010 года. Сюда он пришел лейтенантом после окончания военного факультета в учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники».

На счету Алексея — «Щит Союза — 2011», «Запад‑2013». Теперь уже и «Запад‑2017». Капитан Герасимчук — профессионал, без которого не обходится ни одно учение. Его знания, опыт не остаются невостребованными. На нынешнем совместном стратегическом учении офицер выполнял учебно-боевые задачи в отрыве от полка, обеспечивал связь на отдельных направлениях.

— Наша работа заключалась в обеспечении связью командующего и руководителей полетов на полигоне Ружанский, — рассказал капитан Алексей Герасимчук. — Надо отметить, что сработали мы четко и слаженно. Сбоев и неполадок не возникло. В итоге наша работа на должном уровне была оценена командованием.

По мнению офицера, отличное исполнение обязанностей — результат качественной профессиональной подготовки военнослужащих, которой в 56‑м отдельном полку связи уделяется первостепенное внимание. Воины успешно осваивают теорию и затем закрепляют ее на практике. Например, накануне совместного стратегического учения «Запад‑2017» с военно­служащими 56 опс проводилось тактико-специальное учение.

Кроме того, много было сделано и в плане обеспечения бесперебойного функционирования аппаратуры, надежной эксплуатации автомобилей, на базе которых установлены аппаратные. Был сделан резерв и по электропитанию, и по связи. Так что к ССУ все было готово, как говорится, от и до. И дополнительных усилий в ходе главного армейского экзамена не потребовалось.

Командир первого взво­да обеспечения вертолетных площадок старший лейтенант Владимир Горбачёв во время ССУ «Запад‑2017» также решал очень ответственную задачу. Он, будучи старшим экипажа, вместе со своими подчиненными обеспечивал посадку вертолетов. Причем в большинстве случаев военнослужащим приходилось работать в ночных условиях. Понимая важность момента, Владимир требовал от сослуживцев проявления профессионализма и ответственности при выполнении задач по предназначению.

— Мой экипаж в ходе учения неоднократно передислоцировался, — сообщил в беседе старший лейтенант Горбачёв. — Действовали мы строго по команде. Поверьте, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь надо быть максимально собранным и внимательным, чтобы вовремя войти в эфирное пространство. Особенно когда речь идет о летательных аппаратах: здесь малейшая погрешность в действиях может иметь непоправимые последствия.

По словам офицера, не последнюю роль в удачной посадке вертолета (как и самолета) играют метеорологические условия. Небесная канцелярия не баловала хорошей погодой — и связистам пришлось приложить немало знаний и умений для того, чтобы все прошло без сучка и задоринки.

Не подвела и техника. Перед учением военно­служащие перепроверили все ее узлы и агрегаты. Непосредственно же накануне выезда из полка на полигон оборудование прошло контрольную проверку.

В итоге экипаж старшего лейтенанта Владимира Горбачёва успешно справился с поставленными задачами. Военнослужащим была объявлена благодарность от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь.

— Мы убедились в том, что нам по плечу любые трудности. И будем стараться оправдать высокую оценку нашего скромного вклада в общее дело укрепления обороноспособности страны, — отметил, завершая разговор, офицер.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова