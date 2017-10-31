Обсудили перспективы взаимодействия

Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть подписано до конца 2017 года. Об этом журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по вопросам внешней политики Сергей Рахманов.

В Гродно сегодня прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по вопросам внешней политики. Парламентарии рассмотрели вопросы координации действий государств на внешнем контуре, формирования единого миграционного поля.

«Детально был проработан вопрос о едином визовом пространстве. Сейчас идет работа над соответствующим соглашением, которое будет подготовлено к подписанию до конца текущего года. По оценкам экспертов, оно будет подписано. После ратификации все острые вопросы будут сняты», — отметил Сергей Рахманов.

Парламентарии также обсудили перспективы торгово‑экономического взаимодействия Гродненской области с регионами Российской Федерации.

БЕЛТА