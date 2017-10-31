Они делают военнослужащих счастливее

31 октября годовой праздник отмечает управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил

Реализация жилищной политики в Вооруженных Силах осуществляется по двум основным направлениям: обеспечение военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями государственного жилищного фонда (жилые помещения коммерческого использования и помещения в общежитиях) и обеспечение военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями частного жилищного фонда.

В современных условиях специалистами управления организовано эффективное взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами в вопросах строительства жилья для военнослужащих.

За истекший период 2017 года жилыми помещениями частного жилищного фонда обеспечено более 400 военнослужащих и членов их семей. Чуть менее 300 квартир построено в составе жилищно-строительных потребительских кооперативов «Победитель‑2009» и «УланСтрой».

136 квартир военнослужащие построили в составе кооперативов, созданных при местных исполнительных и распорядительных органах, в домах, построенных в долевом порядке и по госзаказу.

Более 470 военнослужащих обеспечено жилыми помещениями коммерческого использования на период службы.

Фонд жилых помещений коммерческого использования для военнослужащих пополнился 19 квартирами в городе Бресте, 69 новых квартир распределено среди военнослужащих, проходящих службу в населенном пункте Заслоново Лепельского района, проводится работа по подготовке к заселению 84‑квартирного арендного дома, возведенного для военнослужащих в городе Островце.

Продолжая поступательную и планомерную работу по обеспечению военнослужащих частным жильем, в настоящее время в Вооруженных Силах в различных стадиях строительства и формирования находятся четыре ЖСПК на 989 квартир

В 2017 году возрождена работа по формированию для военнослужащих жилищно-строительных потребительских кооперативов с новым видом господдержки, предусмотренным Указом Президента Республики Беларусь № 240. К таким ко­оперативам относятся «УланСтрой‑2» в деревне Боровляны Минского района на 108 квартир и «Печинский‑3» в городе Борисове на 108 квартир.

Соб. инф.