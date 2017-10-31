Перевод техники идёт в штатном режиме

Сейчас в Вооруженных Силах нашей страны идет перевод техники на зимний режим эксплуатации. Военнослужащие делают все для того, чтобы технические средства, находящиеся на вооружении белорусской армии, не вышли из строя в холодное время года и надежно функционировали в дальнейшем.

Не прекращается ни на день данная работа и в 56‑м отдельном полку связи Военно-воздушных сил

и войск противовоздушной обороны. Я побывала в один из рабочих дней в этой воинской части, чтобы посмотреть, как военнослужащие готовят технику к предстоящим «морозам, снегам и метелям».

В парке полка наряду с другой техникой связи проверку на прочность проходила электропитающая станция. Дизельный агрегат, который используется для поддержания узлов связи в рабочем состоянии, «тестировал» заместитель начальника центра каналообразования капитан Дмитрий Ширяков.

— Я ответственный на посту водителя-электрика, — рассказал офицер. — Сегодня проверяем работоспособность электростанции. В частности, проверку (напряжение на выходе, выдерживаемая нагрузка и т. д.) проходят кабели дизельного агрегата.

Замечу, что подобной «ревизии» подлежит каждый механизм электростанции, начиная от колес и заканчивая катушками. С этой целью созданы определенные посты: водителя-электрика, смазчика… Все специалисты, работающие на постах, досконально знают свои обязанности и четко выполняют их — безусловно, с учетом поставленных задач. Вышедшие из строя детали подлежат ремонту или замене, осуществляют это собственными силами или с привлечением специалистов специализированных постов. На одну единицу обслуживания выделяется, как правило, два дня.

По словам капитана Дмитрия Ширякова, перевод техники на зимний режим эксплуатации идет в штатном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова