В приоритете — поддержка молодых учёных

Лучшим разработкам по итогам XIV Международной научной конференции молодых ученых «Молодежь в науке — 2.0’17» будет оказана поддержка, сообщил журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

«Поддержка молодых ученых для нас в приоритете — это в интересах нашей страны, в интересах развития науки в целом. В нашей конференции участвуют не только начинающие — магистранты, аспиранты, но и уже состоявшиеся молодые ученые, кандидаты наук, которые поделятся своим опытом. Молодежь выступит с докладами, представит свои проекты, будет работать целый ряд секций по различным направлениям. По итогам конференции мы рассмотрим предложения молодых ученых и примем решение как о внедрении определенных разработок, так и в целом о поддержке молодежи в науке. Есть вопросы и по повышению зарплаты, и по жилью, которые мы поэтапно решаем», — сказал Владимир Гусаков.

Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Андрей Иванец рассказал о значимых проектах, которые будут представлены на конференции. «Например, приехали наши коллеги из России, из Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Они представят проекты, которые выполняются совместно с белорусскими молодыми учеными и имеют большое фундаментальное значение. Все слышали про бозон Хиггса, открытие новых элементарных частиц, новых химических элементов. Это наука будущего», — отметил он. Также на конференции будут презентованы проекты в сфере новых материалов — в первую очередь это материалы для медицины, авиации, космоса. Кроме того, будут широко представлены биотехнологии в области медицины, сельского хозяйства, охраны окружающей среды.

XIV Международная научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке — 2.0’17» проходит с 30 октября по 2 ноября в Минске. На конференции представлены наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки, которые реализуются с участием молодых ученых. В программе запланированы доклады молодых ученых, мастер-классы, пленарные лекции, панельные дискуссии и круглые столы.

Участие в конференции принимает более 300 ученых из 12 стран, среди которых Россия, Германия, Австрия, Казахстан, Украина, Польша, Азербайджан, Армения, Египет. Эта конференция станет одним из крупнейших молодежных научных мероприятий Года науки в Беларуси.

БЕЛТА