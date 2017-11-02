На личном приёме граждан

Вчера в Центральном Доме офицеров прошел личный прием граждан. В связи с тем, что генерал-лейтенант Андрей Равков находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике, личный прием провел исполняющий обязанности министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

Один из вопросов, с которыми обратились в тот день граждане, касался прохождения военной службы. Признаться, меня всегда удивлял тот факт, когда родители приходят на личный прием к главе военного ведомства просить за своих взрослых отпрысков…

Для каждой матери ее ребенок — самый лучший. Бесспорно, это правильная позиция. Но зачастую слепая материнская любовь не позволяет оценивать ту или иную сложившуюся ситуацию объективно… В итоге получается следующее. Военнослужащий систематически не выполнял свои служебные обязанности, получал взыскание за взысканием, подлежит увольнению из рядов Вооруженных Сил — виноваты сослуживцы. Двадцатипятилетний «ребятенок» употребил спиртные напитки, сел за руль, совершил ДТП — виноваты друзья, но не он. Он хороший. Так получилось… Но ведь молодому человеку не 15–16 лет, и он в состоянии отвечать за свои действия и поступки. Да, ошибки свойственны всем, нет безгрешных людей. Но стоит всегда помнить: в гражданской жизни какие-то оплошности в работе могут остаться незамеченными, какие-либо проступки или деяния по прошествии времени просто «стираются» из биографии. В военной службе все гораздо серьезнее… В итоге — обратного пути нет.

Второй вопрос, с которым обратились граждане на личный прием, касался приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда отдельными категориями военнослужащих запаса и в отставке. Для рассмотрения данного вопроса должностным лицам военного ведомства были даны соответствующие поручения. Напомним: согласно подпункту 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 195 «О некоторых социаль­но-правовых гарантиях для военнослужащих, судей и прокурорских работников» (далее — Указ № 195), на безвозмездной основе могут быть переданы в собственность жилые помещения в домах государственного жилищного фонда, занимаемые по договору найма военнослужащими, включая уволенных с военной службы, имеющими 20 и более лет выслуги на военной службе (календарных лет), за исключением периодов обучения в военных учебных заведениях.

Представители общественной кампании «Говори правду» обратились на личный прием граждан с вопросами, касающимися прохождения военной службы. Генерал-майор Олег Белоконев внимательно выслушал общественных активистов — и довел до их сведения, что в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» предложения, представленные ими, будут рассмотрены и в установленный законодательством срок по ним будут даны ответы.

«Не каждый человек может решиться прийти на прием к министру обороны» — такое высказывание прозвучало вчера из уст заявителей в ходе разговора. Однако организация личных приемов и их проведение говорят об обратном. Глава военного ведомства всегда открыт для общения с гражданами. В первую среду каждого месяца в Центральный Дом офицеров приходят военнослужащие, члены их семей, военные пенсионеры, другие люди. Любой человек может обратиться с проблемой, решение которой находится в компетенции министра обороны, к нему за помощью. И для этого нет никаких преград.

В принципе так и поступила вчера жительница Витебской области. Она предварительно не записывалась на личный прием, а просто пришла за помощью. Женщина в течение пяти лет разыскивает офицера, который помог ей когда-то в метро. Отчаявшись найти его самостоя­тельно, она обратилась на личный прием с просьбой помочь ей, так как хочет поблагодарить человека в погонах за благородный поступок, который он совершил.

В целях повышения объективности и оперативности рассмотрения обращений граждан в личном приеме принимают участие должностные лица, определенные в приказе министра обороны, и представители тех структурных подразделений Министерства обороны, в чьей компетенции находится решение заявленных на предварительной записи проблем.

Напоминаем, что личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19

и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Граждане могут также адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте

modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны

www.mil.by/ru/el_reception/.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»