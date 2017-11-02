«О судьбе своей не жалею»

 в Свежий выпуск / Юбилей  помечено Выпуск № 207

Сегодня генерал-лейтенанту в отставке Владимиру Шевцову исполняется 80 лет.

Генерал-лейтенант в отставке Владимир Шевцов с улыбкой рассказывает, что когда-то в молодости мечтал стать футболистом. И даже играл на позиции полузащитника за городскую футбольную команду. Но как показала жизнь, он сделал правильный выбор, посвятив более 40 лет службе в армии.

Имя профессора Владимира Шевцова широко известно в войсках — он преподает на кафедре оперативного искусства и тактики факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь. К слову, педагогической деятельностью он занимается в общей сложности более 25 лет.

Детство, опаленное войной

Родился будущий генерал 2 ноября 1937 года в городе Новочеркасске Ростовской области. Его отец Тихон Петрович трудился на железной дороге начальником гаража. Мама Любовь Фёдоровна была домохозяйкой.

— С началом Великой Отечественной войны папа уехал на фронт, — вспоминает Владимир Тихонович. — А мы с мамой отправились сначала в город Миллерово, а затем — к бабушке в деревню: та находилась в 40 километрах от города.

Война бросила черную тень на детство маленького Володи. Когда в небе появлялись немецкие самолеты, жители деревни покидали свои дома, убегали в близлежащие яры и прятались там. Однажды самолет летел очень низко и начал стрелять по бегущим людям… То ли летчик промахнулся, то ли гитлеровец только измывался тогда над безоружными людьми — все пули пролетели мимо. А в памяти Владимира Шевцова навсегда остался тот детский ужас.

— В 1942 году деревню заняли немцы, — рассказывает он. — Нашу семью они согнали в одну маленькую комнату, а сами расположились в остальных просторных помещениях… Помню ночь, когда нацисты отступали — шумели, гремели. Наконец техника с черными крестами уехала.

Отец мой служил в разведке водителем, получил на фронте контузию. Победу встретил в Прибалтике в звании сержант. Он рассказывал в свое время много интересного о войне. Сейчас жалею, что ничего не записал… После возвращения отца мы снимали квартиру на станции Мальчевская, затем в Миллерово. Потом уехали в деревню Подгоровка, где построили дом.

За десять лет в связи с постоянными переездами я сменил восемь школ. И в декабре 1957 года был призван Кашарским райвоенкоматом в ряды Вооруженных Сил.

Курсанты из Заслоново

В эшелонах, оборудованных печами-буржуйками, призывников привезли в Заслоново. Там они сходили в баню, получили новенькую военную форму. И отправились в воинскую часть.

— Мы с товарищем призывались из одной деревни, — вспоминает генерал-лейтенант в отставке Владимир Шевцов. — Посмотрели друг на друга в форме — и не узнали!.. Стали курсантами 100‑го отдельного учебного танкового батальона.

Помню, у нас были грамотные, подготовленные сержанты, у которых многому можно было научиться. Каждое утро проводили физзарядку. Если мы быстро одевались — бежали три километра, ну а если кто-то замешкался, — семь. В любую погоду выходили на дистанцию. Впереди всегда бежали сержанты — показывали пример остальным.

Летом 1958 года в батальон с агитацией приехали представители Харьковского гвардейского танкового училища. В юношестве я мечтал быть летчиком, затем — моряком… А тут выпал шанс стать офицером-танкистом — и я им воспользовался.

…К учебе курсант Шевцов подходил основательно — как и ко всему, за что брался. В то время курсантам полагалось проводить каникулярный отпуск в феврале в училище. Но вышло так, что накануне прибыла комиссия из Москвы, и начальник училища генерал-майор Зай­цев объявил: «Кто из вас на отлично сдаст проверку, тот поедет в отпуск домой». Строевая и огневая подготовка, кросс, все остальные испытания не доставили курсанту Шевцову никаких проблем. И первый свой отпуск он провел дома.

— Очень порядочными и грамотными были наши преподаватели, — рассказывает Владимир Тихонович. — Больше всего мне нравилась огневая подготовка — стрелял отлично. Летом выезжали в лагерь под Чугуев, где занимались стрельбой, вождением, потом сдавали экзамены — и уезжали в отпуск.

В 1961 году мы получили лейтенантские погоны. Меня направили для прохождения службы в Северо-Кавказский военный округ, где я возглавил танковый взвод 160‑го гвардейского танкового полка. В то время офицеры полка от командира роты и выше были участниками Великой Отечественной вой­ны. Они многому меня научили. Прежде всего — отношению к службе, к людям.

1965 год

1967 год, Военная академия бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского

Быть впереди

Лейтенанту Шевцову армейская наука давалась легко. Спустя три года молодой перспективный офицер был повышен в должности — стал командиром танковой роты.

Через пять лет полк передислоцировался в город Кяхту, в ЗабВО. Все офицеры уехали на новое место дислокации без семей. На тот момент Владимир Тихонович был уже женат на однокласснице Людмиле. Маленькие дочки Ирина и Анжелика уехали с мамой к ее родителям.

После окончания командного факультета Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1970 году капитан Шевцов прибыл в немецкий город Цайтхайн, где возглавил танковый батальон 95‑го танкового полка 9‑й танковой дивизии ГСВГ.

1970 год, Группа советских войск в Германии

Спустя пару месяцев офицера перевели на равнозначную должность в 70‑й танковый полк той же дивизии, который выступал инициатором социалистического соревнования воинских частей в честь

XХIV съезда КПСС. 70 тп был признан тогда лучшим в Вооруженных Силах, а батальон капитана Шевцова — лучшим в полку.

За достигнутые успехи в боевой подготовке, а также победу в соцсоревновании Владимиру Тихоновичу досрочно присвоили воинское звание майор. Перспективного офицера, как говорится, заметили. Назначили сначала заместителем командира, а затем и командиром этого полка.

— Были масштабные учения, которые проводил главнокомандующий войсками ГСВГ генерал армии Ивановский, — рассказал собеседник. — С юга Германии дивизия передислоцировалась на север страны. Мой полк совершил марш и вышел на Магдебургский полигон. За успешное выполнение задач учений главнокомандующий отметил меня в лучшую сторону.

Спустя некоторое время подполковник Евгений Шевцов стал за­местителем командира 44‑й учебной танковой дивизии, вскоре ее возглавил. Очень много им было сделано для развития учебно-материальной базы.

Полученный в Германии опыт офицер сполна применил на новом месте службы в Уральском военном округе. Главной задачей дивизии была учеба курсантов — после добротной подготовки их отправляли в советские части, дислоцировавшиеся в странах социалистического лагеря.

— Как-то приезжал в дивизию на партийную конференцию будущий президент России, а в то время — первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин, — вспоминает Владимир Тихонович. — С Борисом Николаевичем мы хорошо общались, даже вместе выезжали на охоту…

1982 год

 

1985 год, Забайкальский военный округ

Академия. Корпус. Армия. Округ…

В 1980 году офицер Шевцов прошел собеседование и стал слушателем основного факультета Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. Там он учился вместе с целой плеядой будущих военачальников:

— Познакомился с Михаилом Моисеевым (будущим начальником Генерального штаба Воору­женных Сил СССР. — Авт.), Петром Дейнекиным (будущим главнокомандующим Военно-воздушными силами СССР, затем СНГ и Российской Федерации. — Авт.), Евгением Подколзиным (будущим командующим воздушно-десантными войсками СССР, СНГ, впоследствии России. — Авт.)… В общем, компания собралась хорошая.

После окончания академии генерал-майор Шевцов был назначен командиром 32‑го армейского корпуса (им в свое время командовал будущий министр обороны СССР генерал Дмитрий Язов), который дислоцировался в Крыму.

— Интересно, что на собеседовании перед назначением меня в том числе спросили о том, выпиваю ли я, — рассказал Владимир Тихонович. — Дело в том, что регион, в котором мне предстояло возглавить корпус, славился своей алкогольной продукцией. Дабы избежать возможных негативных последствий, требовался крепкий здравомыслящий офицер, не испытывающий тяги к алкоголю.

Когда я только вступил в должность, узнал, что в Алуште горит лес. Огонь подбирался к зданиям, имеющим историческую ценность, в том числе к даче

Иосифа Сталина. Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Елагин мне тогда сказал: «Если сгорят эти здания, и тебя снимут, и меня…». Справились, потушили.

Спустя пару лет генерал-майор Шевцов возглавил 7‑ю танковую армию Краснознаменного Белорусского военного округа.

— В феврале 1985‑го начались учения войск Прибалтийского военного округа, — вспоминает генерал-лейтенант в отставке Владимир Шевцов. — Москва внезапно подняла одну из дивизий нашего округа. В полном составе по штату военного времени в жуткий мороз соединение выполнило поставленные задачи. При подведении итогов министр обороны СССР Маршал Советского Союза Сергей Соколов отметил, что «этой дивизии нужно в ноги кланяться», — так что сработали, можно сказать, успешно…

Видимо, министр обороны приметил тогда талантливого командарма. Вскоре генерала Шевцова ожидала новая должность — командующего 39‑й общевойсковой армией в Забайкальском военном округе.

Какое-то время (с 1987 по 1989 год) офицер был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Прикарпатского военного округа.

Потом Владимира Тихоновича назначили помощником представителя главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского договора в Национальной народной армии Германской Демократической Республики по Сухопутным войскам. Вернулся он в Прикарпатский военный округ первым заместителем командующего войсками.

* * *

В 1993 году генерал-лейтенант Шевцов уволился в запас. Однако долго без дела офицер не сидел. Владимир Тихонович принял активное участие в создании командно-штабного факультета нашей Военной академии. Был в числе тех, кто разрабатывал учебный материал и программу для будущих офицеров‑слушателей. И сегодня он участвует в подготовке офицеров оперативно-тактического уровня на факультете Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь.

С супругой Людмилой

За период службы офицер был награжден многими государственными наградами, в том числе орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Красной Звезды, Дружбы народов, Красного Знамени Монгольской Народной Республики, более чем 20 медалями.

— А главное мое богатство — семья, — считает Владимир Тихонович. — С женой Людмилой живем душа в душу более 55 лет. За это время сменили 23 (!) съемные квартиры. Радуемся успехам внуков — Денис стал майо­ром пограничной службы, а Максим работает в Китае. Правнуку Владу скоро исполнится три года. Он, как и я, по гороскопу Скорпион. Возможно, унаследует какие-то основные черты моего характера и когда-нибудь тоже станет военачальником…

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора и из личного архива В. Т. Шевцова

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