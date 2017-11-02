«О судьбе своей не жалею»

Сегодня генерал-лейтенанту в отставке Владимиру Шевцову исполняется 80 лет.

Генерал-лейтенант в отставке Владимир Шевцов с улыбкой рассказывает, что когда-то в молодости мечтал стать футболистом. И даже играл на позиции полузащитника за городскую футбольную команду. Но как показала жизнь, он сделал правильный выбор, посвятив более 40 лет службе в армии.

Имя профессора Владимира Шевцова широко известно в войсках — он преподает на кафедре оперативного искусства и тактики факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь. К слову, педагогической деятельностью он занимается в общей сложности более 25 лет.

Детство, опаленное войной

Родился будущий генерал 2 ноября 1937 года в городе Новочеркасске Ростовской области. Его отец Тихон Петрович трудился на железной дороге начальником гаража. Мама Любовь Фёдоровна была домохозяйкой.

— С началом Великой Отечественной войны папа уехал на фронт, — вспоминает Владимир Тихонович. — А мы с мамой отправились сначала в город Миллерово, а затем — к бабушке в деревню: та находилась в 40 километрах от города.

Война бросила черную тень на детство маленького Володи. Когда в небе появлялись немецкие самолеты, жители деревни покидали свои дома, убегали в близлежащие яры и прятались там. Однажды самолет летел очень низко и начал стрелять по бегущим людям… То ли летчик промахнулся, то ли гитлеровец только измывался тогда над безоружными людьми — все пули пролетели мимо. А в памяти Владимира Шевцова навсегда остался тот детский ужас.

— В 1942 году деревню заняли немцы, — рассказывает он. — Нашу семью они согнали в одну маленькую комнату, а сами расположились в остальных просторных помещениях… Помню ночь, когда нацисты отступали — шумели, гремели. Наконец техника с черными крестами уехала.

Отец мой служил в разведке водителем, получил на фронте контузию. Победу встретил в Прибалтике в звании сержант. Он рассказывал в свое время много интересного о войне. Сейчас жалею, что ничего не записал… После возвращения отца мы снимали квартиру на станции Мальчевская, затем в Миллерово. Потом уехали в деревню Подгоровка, где построили дом.

За десять лет в связи с постоянными переездами я сменил восемь школ. И в декабре 1957 года был призван Кашарским райвоенкоматом в ряды Вооруженных Сил.

Курсанты из Заслоново

В эшелонах, оборудованных печами-буржуйками, призывников привезли в Заслоново. Там они сходили в баню, получили новенькую военную форму. И отправились в воинскую часть.

— Мы с товарищем призывались из одной деревни, — вспоминает генерал-лейтенант в отставке Владимир Шевцов. — Посмотрели друг на друга в форме — и не узнали!.. Стали курсантами 100‑го отдельного учебного танкового батальона.

Помню, у нас были грамотные, подготовленные сержанты, у которых многому можно было научиться. Каждое утро проводили физзарядку. Если мы быстро одевались — бежали три километра, ну а если кто-то замешкался, — семь. В любую погоду выходили на дистанцию. Впереди всегда бежали сержанты — показывали пример остальным.

Летом 1958 года в батальон с агитацией приехали представители Харьковского гвардейского танкового училища. В юношестве я мечтал быть летчиком, затем — моряком… А тут выпал шанс стать офицером-танкистом — и я им воспользовался.

…К учебе курсант Шевцов подходил основательно — как и ко всему, за что брался. В то время курсантам полагалось проводить каникулярный отпуск в феврале в училище. Но вышло так, что накануне прибыла комиссия из Москвы, и начальник училища генерал-майор Зай­цев объявил: «Кто из вас на отлично сдаст проверку, тот поедет в отпуск домой». Строевая и огневая подготовка, кросс, все остальные испытания не доставили курсанту Шевцову никаких проблем. И первый свой отпуск он провел дома.

— Очень порядочными и грамотными были наши преподаватели, — рассказывает Владимир Тихонович. — Больше всего мне нравилась огневая подготовка — стрелял отлично. Летом выезжали в лагерь под Чугуев, где занимались стрельбой, вождением, потом сдавали экзамены — и уезжали в отпуск.

В 1961 году мы получили лейтенантские погоны. Меня направили для прохождения службы в Северо-Кавказский военный округ, где я возглавил танковый взвод 160‑го гвардейского танкового полка. В то время офицеры полка от командира роты и выше были участниками Великой Отечественной вой­ны. Они многому меня научили. Прежде всего — отношению к службе, к людям.

Быть впереди

Лейтенанту Шевцову армейская наука давалась легко. Спустя три года молодой перспективный офицер был повышен в должности — стал командиром танковой роты.

Через пять лет полк передислоцировался в город Кяхту, в ЗабВО. Все офицеры уехали на новое место дислокации без семей. На тот момент Владимир Тихонович был уже женат на однокласснице Людмиле. Маленькие дочки Ирина и Анжелика уехали с мамой к ее родителям.

После окончания командного факультета Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1970 году капитан Шевцов прибыл в немецкий город Цайтхайн, где возглавил танковый батальон 95‑го танкового полка 9‑й танковой дивизии ГСВГ.

Спустя пару месяцев офицера перевели на равнозначную должность в 70‑й танковый полк той же дивизии, который выступал инициатором социалистического соревнования воинских частей в честь

XХIV съезда КПСС. 70 тп был признан тогда лучшим в Вооруженных Силах, а батальон капитана Шевцова — лучшим в полку.

За достигнутые успехи в боевой подготовке, а также победу в соцсоревновании Владимиру Тихоновичу досрочно присвоили воинское звание майор. Перспективного офицера, как говорится, заметили. Назначили сначала заместителем командира, а затем и командиром этого полка.

— Были масштабные учения, которые проводил главнокомандующий войсками ГСВГ генерал армии Ивановский, — рассказал собеседник. — С юга Германии дивизия передислоцировалась на север страны. Мой полк совершил марш и вышел на Магдебургский полигон. За успешное выполнение задач учений главнокомандующий отметил меня в лучшую сторону.

Спустя некоторое время подполковник Евгений Шевцов стал за­местителем командира 44‑й учебной танковой дивизии, вскоре ее возглавил. Очень много им было сделано для развития учебно-материальной базы.

Полученный в Германии опыт офицер сполна применил на новом месте службы в Уральском военном округе. Главной задачей дивизии была учеба курсантов — после добротной подготовки их отправляли в советские части, дислоцировавшиеся в странах социалистического лагеря.

— Как-то приезжал в дивизию на партийную конференцию будущий президент России, а в то время — первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин, — вспоминает Владимир Тихонович. — С Борисом Николаевичем мы хорошо общались, даже вместе выезжали на охоту…

Академия. Корпус. Армия. Округ…

В 1980 году офицер Шевцов прошел собеседование и стал слушателем основного факультета Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. Там он учился вместе с целой плеядой будущих военачальников:

— Познакомился с Михаилом Моисеевым (будущим начальником Генерального штаба Воору­женных Сил СССР. — Авт.), Петром Дейнекиным (будущим главнокомандующим Военно-воздушными силами СССР, затем СНГ и Российской Федерации. — Авт.), Евгением Подколзиным (будущим командующим воздушно-десантными войсками СССР, СНГ, впоследствии России. — Авт.)… В общем, компания собралась хорошая.

После окончания академии генерал-майор Шевцов был назначен командиром 32‑го армейского корпуса (им в свое время командовал будущий министр обороны СССР генерал Дмитрий Язов), который дислоцировался в Крыму.

— Интересно, что на собеседовании перед назначением меня в том числе спросили о том, выпиваю ли я, — рассказал Владимир Тихонович. — Дело в том, что регион, в котором мне предстояло возглавить корпус, славился своей алкогольной продукцией. Дабы избежать возможных негативных последствий, требовался крепкий здравомыслящий офицер, не испытывающий тяги к алкоголю.

Когда я только вступил в должность, узнал, что в Алуште горит лес. Огонь подбирался к зданиям, имеющим историческую ценность, в том числе к даче

Иосифа Сталина. Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Елагин мне тогда сказал: «Если сгорят эти здания, и тебя снимут, и меня…». Справились, потушили.

Спустя пару лет генерал-майор Шевцов возглавил 7‑ю танковую армию Краснознаменного Белорусского военного округа.

— В феврале 1985‑го начались учения войск Прибалтийского военного округа, — вспоминает генерал-лейтенант в отставке Владимир Шевцов. — Москва внезапно подняла одну из дивизий нашего округа. В полном составе по штату военного времени в жуткий мороз соединение выполнило поставленные задачи. При подведении итогов министр обороны СССР Маршал Советского Союза Сергей Соколов отметил, что «этой дивизии нужно в ноги кланяться», — так что сработали, можно сказать, успешно…

Видимо, министр обороны приметил тогда талантливого командарма. Вскоре генерала Шевцова ожидала новая должность — командующего 39‑й общевойсковой армией в Забайкальском военном округе.

Какое-то время (с 1987 по 1989 год) офицер был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Прикарпатского военного округа.

Потом Владимира Тихоновича назначили помощником представителя главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского договора в Национальной народной армии Германской Демократической Республики по Сухопутным войскам. Вернулся он в Прикарпатский военный округ первым заместителем командующего войсками.

* * *

В 1993 году генерал-лейтенант Шевцов уволился в запас. Однако долго без дела офицер не сидел. Владимир Тихонович принял активное участие в создании командно-штабного факультета нашей Военной академии. Был в числе тех, кто разрабатывал учебный материал и программу для будущих офицеров‑слушателей. И сегодня он участвует в подготовке офицеров оперативно-тактического уровня на факультете Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь.

За период службы офицер был награжден многими государственными наградами, в том числе орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Красной Звезды, Дружбы народов, Красного Знамени Монгольской Народной Республики, более чем 20 медалями.

— А главное мое богатство — семья, — считает Владимир Тихонович. — С женой Людмилой живем душа в душу более 55 лет. За это время сменили 23 (!) съемные квартиры. Радуемся успехам внуков — Денис стал майо­ром пограничной службы, а Максим работает в Китае. Правнуку Владу скоро исполнится три года. Он, как и я, по гороскопу Скорпион. Возможно, унаследует какие-то основные черты моего характера и когда-нибудь тоже станет военачальником…

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора и из личного архива В. Т. Шевцова