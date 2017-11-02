Взятие Кенигсберга — одна из самых ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной войны. Среди наград, учрежденных в те годы, есть только одна, которая посвящена взятию города-крепости. Речь идет о медали «За взятие Кенигсберга», которой были награждены 760.000 человек.

«Борьба за Кенигсберг — это эпизод великой битвы с нашим славянским соседом, которая столь ужасно сказалась на судьбе нашей и судьбе наших детей и чье влияние будет сказываться и в будущем» — эти слова принадлежат командующему гарнизоном генералу Отто фон Ляшу.

За подвигом — подвиг

За образцовое выполнение заданий командования приказом Народного комиссара обороны от 17 мая 1945 года 97 соединений и частей удостоены почетного наименования «Кенигсбергские». История некоторых из них тесно связана с Беларусью.

Большой вклад в подавление противника в крепости внесла авиация. Так как поражать точечные цели было очень трудно, в основе тактики действий штурмовиков лежал принцип длительного воздействия на противника. Для этого одна волна самолетов постоянно сменялась другой волной, а удары с воздуха наносились только по разведанным площадям и по целеуказаниям с земли. Для этого с момента вылета летчики постоянно держали радиосвязь с авианаводчиками и делали по несколько заходов, чтобы убедиться в правильности выхода на заданную цель.

В числе отличившихся — 927‑й истребительный авиаполк, правопреемником которого является 927‑й Кенигсбергский Краснознаменный, ордена Александра Невского центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, и 10‑й отдельный Краснознаменный Московско-Кенигсбергский ордена Суворова III степени разведывательный авиационный полк (позже переформированный в 10‑ю разведывательную авиационную базу), который много десятилетий базировался в Щучине.

Отличились в боях за взятие Кенигсберга также 474‑й отдельный радиодивизион особого назначения (ныне в/ч 30695) и 111‑я гвардейская Кенигсбергская Краснознаменная, ордена Кутузова II степени артиллерийская бригада. Кстати, особенностью применения артиллерии стала организация артиллерийской блокады Кенигсберга, в результате которой были разрушены и уничтожены многие важные объекты в обороне противника. Характерным для этой операции стало массовое применение артиллерии большой и особой мощности.

Великого народа сыновья

Взятие Кенигсберга связано с именем Маршала Советского Союза Александра Василевского. К слову, судьба не раз связывала этого военачальника с Беларусью. В конце июля 1920 года его перевели в 427‑й полк 48‑й стрелковой дивизии, который дислоцировался в Вильне, где дивизия несла гарнизонную службу. Затем полк вел боевые действия в районе Беловежской Пущи.

После войны Василевский принимал участие в борьбе с отрядом Булак-Балаховича на территории Беларуси. Во время Великой Отечественной войны в ходе Белорусской операции Василевский координировал действия 1‑го Прибалтийского и 3‑го Белорусского фронтов. 8 февраля пришло известие о гибели командующего 3‑м Белорусским фронтом Черняховского. В связи с этим Сталин быстро принял решение назначить Василевского командующим 3‑м Белорусским фронтом, а кроме того, ввести Василевского в состав Ставки Верховного главнокомандования. В должности командующего фронтом Василевский руководил штурмом Кенигсберга. За великолепно подготовленную и осуществленную операцию по взятию города-крепости Александр Василевский был удостоен второго ордена «Победа».

Кенигсбергский парламентер

6 апреля 1945 года в 9 часов советская артиллерия возвестила о начале штурма крепости Кенигсберг. В 12 часов передовые батальоны и танки прорыва перешли в наступление. В первой половине дня последнего дня штурма 9 апреля комендант крепости генерал Отто фон Ляш провел в бомбоубежище на Параден-платц совещание с офицерами штаба и объявил о своем решении согласиться на почетную капитуляцию. В 16 часов 15 минут направил полковника Г. Гефкера и переводчика зондерфюрера Ясковского к командованию 3‑го Белорусского фронта с просьбой о прекращении огня.

Для вручения ультиматума о безоговорочной капитуляции в штаб гитлеровцев прибыли советские парламентеры: гвардии подполковник Пётр Яновский — начальник штаба 11‑й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии капитан Александр Федорко — начальник разведки артиллерии дивизии и гвардии капитан Владимир Шпитальник — переводчик, старший инструктор политотдела дивизии.

Сейчас в центре Калининграда установлена мемориальная доска из черного гранита, где выбиты портреты трех советских офицеров‑парламентеров, передавших 9 апреля 1945 года ультиматум советского командования о безоговорочной капитуляции крепости Кенигсберг коменданту генералу Ляшу. Федорко и Яновский позже были удостоены звания «Почетный гражданин города Калининграда». Владимира Шпитальника 58 лет калининградцы считали погибшим. Лишь в 2003 году они узнали, что герой жив и проживает в Колодищах под Минском.

Владимир Маркович — наш земляк. Он родился в Брагине, здесь в 1939 году был призван в армию. Уволился в запас в звании подполковник в 1953‑м и поселился в Хойниках, где до ухода на пенсию работал в районной газете. Затем переехал к детям в Минский район. В беседе с журналистами он позже рассказывал: «Когда собирали парламентеров в Кенигсберг, я вызвался пойти туда добровольно. Было ужасно страшно, но поступить по-другому не мог. Должность обязывала: на фронте занимался идеологической работой. Работал на окопной звуковещательной станции, убеждал фашистов добровольно переходить на сторону Красной Армии. Парламентерами в Кенигсберг пошли трое: россиянин Пётр Яновский, украинец Александр Федорко и я, белорус. Кстати, единственный из всех, говорящий по-немецки.

Улицы были загорожены баррикадами, разбитой боевой техникой, обломками зданий. Мы с трудом пробирались среди завалов. Мешали вырванные с корнем обгорелые деревья, искореженные трамвайные вагоны и рельсы, какие-то бревна. В общем, шли через сплошные руины. Пожары никто не тушил, стены домов дымились и рушились. Дышалось тяжело, пыль и дым застилали нам путь.

С комендантом Ляшем мы разговаривали долго. И в итоге убедили его сдаться. К своим возвращались героями, ведя за собой колонну немецких офицеров».

В ту же ночь в 24 часа в Москве прогремели 24 залпа артиллерийского салюта из 324 орудий в честь доблестных войск 3‑го Белорусского фронта, завершивших разгром кенигсбергской группировки немецких войск и овладевших городом-крепостью Кенигсберг. А спустя несколько дней все трое парламентеров были награждены орденом Красного Знамени.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр», фото автора