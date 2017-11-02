Открытый разговор по-офицерски

Ключевым событием текущей армейской недели стало заседание Координационного совета Офицерских собраний Вооруженных Сил. В войсках его ждали. Вопросов, требующих обсуждения, накопилось немало. Настало время разрубить гордиев узел. Открытый и откровенный разговор расставил точки над «i».

Притчу про гордиев узел знают многие. Известный полководец Александр Македонский не стал развязывать промасленные и намертво спекшиеся веревки. Он выхватил меч — и разрубил узел острым лезвием, решив одну из самых сложных головоломок своей эпохи. Македонский сделал то, что не смогли сотни его солдат. И в этом нет ничего удивительного и предосудительного: он — командир.

Сегодня офицер-профессионал способен решать задачи, которые, по мнению многих, не имеют решения.

В истории Вооруженных Сил Беларуси таких примеров немало. В начальный период Великой Отечественной войны кадровые офицеры Западного особого военного округа совершили практически невозможное — со слабо обученными и плохо вооруженными новобранцами сдержали первый и самый мощный удар вермахта. Этот феномен западные военные историки не могут объяснить до сих пор. Почему? Менталитет у них другой. Равно как и место офицерского корпуса в обществе. Там это просто обычная профессия, которую можно, как и любую другую, сменить в любой момент. В Беларуси же служение Отечеству — дело, которому посвящают жизнь. И отдают ее за это дело не задумываясь.

На этих примерах воспитывалось послевоенное поколение офицеров. Ему тоже предстояло пройти серьезнейшие испытания. И не только войной в Афганистане, но и временем перемен.

Когда рушился Советский Союз, по мнению аналитиков, удалось предотвратить самый страшный сценарий — гражданскую войну. Столкнуть, как тогда говорили, «соседей по коммунальной квартире СССР» не дали именно офицеры. Все — действующие, в запасе, в отставке. Они цементировали общество, стали стержнем, который не дал сломаться под грузом проблем. На их плечах держалась военная безопасность молодого суверенного белорусского государства.

Вооруженные Силы Беларуси никому не угрожают, но сами являются фактором сдерживания развязывания агрессии. То есть они имеют такой уровень оснащения современным вооружением и уровень обученности личного состава, что здравомыслящий человек не захочет разговаривать с суверенной Беларусью с позиции силы. Проблема лишь заключается в том, что военная наука стремительно развивается. Появляются новые вызовы и угрозы, на которые необходимо немедленно реагировать. Иначе ключевые для белорусов понятия — независимость и суверенитет — потеряют смысл.

Примеров, когда рушатся государства и с родной земли изгоняются целые народы, в новейшей истории немало. Там, конечно, вспомнили об армии, но слишком поздно. Попытки быстро создать вооруженные силы провалились. И это при том, что были деньги на покупку суперсовременной техники и вооружения. Но не было самого главного — профессионалов: офицеров, которые могли бы использовать ее боевой потенциал, обучить подчиненных.

Об опыте как наиболее ценном ресурсе и шла речь на заседании Координационного совета Офицерских собраний Вооруженных Сил.

Напомним: выступая на совместном заседании Консультативного и Координационного советов, которое состоялось в феврале этого года, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что приоритетным направлением работы всех должностных лиц была и остается работа с офицерским составом. Глава военного ведомства потребовал продолжить совершенствование системы подготовки офицеров.

— Здесь ведущая роль отводится офицерам, имеющим значительный опыт и высокие результаты работы в войсках. На решение этой задачи и были нацелены Офицерские собрания, — рассказал секретарь Консультативного совета при министре обороны Республики Беларусь Александр Нецеля. — Руководством Министерства обороны было принято решение о закреплении за выпускниками военных учебных заведений офицеров‑наставников для оказания им помощи в освоении должности, приобретении навыков работы с подчиненными. Это послужило основанием для выработки предложений в методику работы офицеров‑наставников, что, собственно, нашло отражение в постановлении Координационного совета Офицерских собраний Вооруженных Сил от 5 июля 2017 года.

Для его реализации в соответствующие координационные советы Офицерских собраний был направлен проект методики организации работы офицеров‑наставников в Офицерских собраниях Вооруженных Сил и транспортных войск с предложением направить в Координационный совет Офицерских собраний Вооруженных Сил предложения по ее совершенствованию.

Если проанализировать отзывы, полученные из координационных советов Офицерских собраний Генерального штаба Вооруженных Сил, вооружения Вооруженных Сил, тыла Вооруженных Сил, сил специальных операций, Северо-Западного и Западного оперативных командований, транспортных войск, учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», предложенный проект методики организации работы офицеров‑наставников в Офицерских собраниях Вооруженных Сил и транспортных войск поддержан без дополнений и изменений. Это говорит о глубокой и всесторонней проработке документа. О его значимости говорили сами участники заседания.

— Через призму документа мы проанализировали свою работу, — отметил начальник направления военного комиссариата Гродненской области полковник Валерий Бутько. — Примерность офицерского корпуса, его сплоченность особо значимы для офицеров военных комиссариатов. Во‑первых, наши РВК работают в 17 районах, на большом удалении друг от друга. При этом работа специалистов должна быть четко скоординирована. Во‑вторых, в некоторых районах нет воинских частей. По офицерам военных комиссариатов судят о всех Вооруженных Силах. Практически небольшой коллектив офицеров РВК формирует имидж армии. Это важные направления работы Офицерского собрания. Также для РВК важна тема офицеров‑наставников. Часть офицеров военных комиссариатов призвана из запаса. Это выпускники военных кафедр вузов, опыта службы они не имеют. Опытные офицеры помогают им пройти период становления, сформироваться как профессионалам.

Тема наставничества вызвала бурное обсуждение среди участников заседания. Многие предложения и методики вполне могут быть применены для воспитания будущих офицеров — курсантов военных факультетов.

— Подготовка будущего офицера трансформирована в общую систему учебного процесса, — отметил начальник военно-технического факультета в БНТУ полковник Александр Герасимюк. — Наши курсанты учатся в одних группах вместе со студентами. Соблазнов много. Но военная форма обязывает, что называется, держать марку. Быть примером как в учебе, так и в дисциплине и общественной жизни вуза. Наши воспитанники понимают, что на различных состязаниях и научных конференциях они отстаивают не только честь факультета, но и всех Вооруженных Сил. Это мы воспитываем в наших курсантах с первого дня. Потому что воспитывать офицерский характер, когда лейтенант-выпускник придет в войска, согласитесь, уже поздно. Молодой офицер уже сам должен стать примером для подчиненных.

Примерность офицерского корпуса сегодня имеет такое же важное значение, как профессионализм. На заседании обсуждены вопросы состояния работы Офицерских собраний, меры по повышению их влияния на укрепление дисциплины и правопорядка в войсках.

Как в современных условиях сохранить и приумножить армейские традиции — вот первостепенная задача Офицерского собрания.

— Сегодня состоялся важный и принципиальный разговор, — рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования по идеологической работе полковник Анатолий Булавко. — Круг вопросов очерчен, нужно их переосмыслить, найти способы, как эффективно реализовать, исходя из особенностей каждого воинского коллектива. Первостепенную роль Офицерского собрания в этой работе переоценить трудно.

— Все вопросы, поднятые на заседании Координационного совета Офицерских собраний Вооруженных Сил, мы обсудим в своих коллективах. Это очень важно. Впереди новый учебный год — и его нужно начать достойно. Ведь самые сложные задачи по плечу только сильным духом, — отметил начальник ракетных войск и артиллерии Северо-Западного оперативного командования полковник Руслан Чехов.

С этим трудно не согласиться. Офицерам верят на слово. Потому что они его держат.

Полковник Андрей Соболевский, «Ваяр», фото Владимира Блинова