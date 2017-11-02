Результативный год (видео)

В командовании сил специаль­ных операций Вооруженных Сил состоялось заседание военного совета ССО, на котором были подведены итоги работы за прошедший учебный год и определены задачи на будущий.

В мероприятии приняли участие командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура, офицеры командования, соединений и воинских частей ССО.

Генерал-майор Вадим Денисенко отметил, что все мероприятия боевой подготовки в текущем году выполнены в полном объеме. Военно­служащие соединений и воинских частей ССО показали высокие результаты в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также в рамках международного военного сотрудничества.

Достойно проявили себя белорусские воины-десантники в ходе белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2017», которое проходило на полигоне под Брестом. Уверенно действовали они и на полигоне Баграмян в Республике Армения, где воинские контингенты и органы управления шести государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности вели интенсивную боевую учебу в ходе совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие‑2017».

Белорусские миротворцы на деле доказали высокую готовность к выполнению задач по предназначению на полигонах в Республике Казахстан, где совсем недавно завершилось учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2017». В рамках «Армейских международных игр — 2017» военнослужащие сил специальных операций показали высокие результаты в конкурсах «Воин Содружества», «Снайперский рубеж», «Безопасная среда», «Военно-медицинская эстафета» и «Чистое небо».

Главным экзаменом года для военнослужащих сил специальных операций, как, впрочем, и для всех Вооруженных Сил, стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Кроме того, белорусские десантники провели более десятка учений со своими коллегами из Российской Федерации.

На заседании военного совета должное внимание было уделено проблемам совершенствования боевой и мобилизационной готовности, профилактики правонарушений и травматизма. Отмечены достижения лучших соединений и воинских частей ССО.

Так, лучшей воинской частью ССО по результатам года в соответствии с приказом командующего стала 103‑я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. Командиру 103 овдбр гвардии полковнику Вадиму Шадуре был вручен переходящий вымпел. Командирам соединений, частей и подразделений, начальникам отделений и служб сил специальных операций Вооруженных Сил, отличившимся по итогам учебного года, вручили переходящие кубки, вымпелы и ценные подарки.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора