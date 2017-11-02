С юбилеем, Владимир Тихонович!

Сегодня 80‑летний юбилей отмечает профессор факультета Генерального штаба Вооруженных Сил УО «Военная академия Республики Беларусь» генерал-лейтенант в отставке Владимир Тихонович Шевцов.

Более шестидесяти лет жизни Владимир Тихонович посвятил службе в Вооруженных Силах. Прошел достойный путь от рядового до генерал-лейтенанта, занимал офицерские должности от командира взвода до первого заместителя командующего войсками округа. Воинские звания майор, подполковник и полковник были присвоены ему досрочно…

Свой путь к офицерским погонам Владимир Тихонович начал в 1957 году курсантом в 100‑м отдельном учебном танковом батальоне 7‑й гвардейской танковой армии Краснознаменного Белорусского военного округа.

С мая 1994 года Владимир Тихонович — на преподавательской работе в Военной академии Республики Беларусь.

Он и сегодня продолжает свою педагогическую деятельность на факультете Генерального штаба Вооруженных Сил.

На днях приказом начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант в отставке Владимир Шевцов был награжден ценным подарком — макетом оружия.

Уважаемый Владимир Тихонович! Примите теплые и сердечные поздравления по случаю юбилея! Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов в педагогической деятельности, претворения в жизнь всех замыслов и планов, семейного благополучия!

Профессорско-преподавательский состав, офицеры — слушатели факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь