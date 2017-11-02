В рамках военного сотрудничества

Сегодня завершается визит министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова в Китайскую Народную Республику, начавшийся 30 октября.

В рамках визита глава военного ведомства нашей страны обсудил с министром обороны Китайской Народной Республики Чан Ваньцюанем весь спектр двустороннего военного сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Кроме того, состоялась церемония возложения цветов министром обороны к памятнику народным героям на столичной площади Тяньаньмэнь.

Напомним, что летом этого года Китай на безвозмездной основе поставил в белорусскую армию бронетранспортеры CS/VN3, предназначенные для быстрого развертывания и проведения специальных операций. Особенно хорошо броневик подходит для работы в сложных городских и горных условиях.

Осваивая новые бронемашины, белорусские военнослужащие проходили обучение по обслуживанию и эксплуатации CS/VN3 на китайском заводе в Чунцине. Поставка бронемашин осуществляется в рамках соглашения между Министерством обороны Беларуси и Министерством национальной обороны Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи.

В рамках этого соглашения в Беларусь ранее были поставлены парадные автомобили FAW HongQi L5 («Красное знамя») и автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050, получившие название «Богатырь».

Вышел в свет третий номер журнала «ВПК. Беларусь»

В разделах журнала представлены такие актуальные темы, как проверка инноваций белорусской оборонки во время ССУ «Запад‑2017», итоги и наработки прошедшего в Москве Международного военно-технического форума «Армия‑2017», материалы о спутниковой и тропосферной связи, беспилотных летательных аппаратах, активно использующихся в войсках, а также публикации, посвященные юбилеям организаций и предприятий белорусского военпрома.

Электронную версию нового номера журнала «ВПК. Беларусь» с мультимедийным приложением можно найти на официальном сайте Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь в разделе «Инфопроекты».

В Минске появится парк Писателей

Сегодня в столице высадят парк Писателей. По словам первого заместителя председателя Союза писателей Беларуси Елены Стельмах, СПБ стал инициатором создания парка Писателей в честь 500‑летия белорусского книгопечатания.

В 10.00 состоится посадка деревьев на территории возле Национальной библиотеки Беларуси. В мероприятии примут участие не только сами писатели, но и те, кто бережет и приумножает лучшие традиции белорусских литераторов, считает книгу непревзойденной ценностью: библиотекари, представители музеев и издательств.

Парк Писателей украсят ясень, клен, дуб, рябина, сосна. Яблони высадят молодые литераторы, что будет символично — ведь эти деревья традиционно ассоциируются в литературе с новыми силами, вдохновением, отметила Елена Анатольевна Стельмах. Кроме того, на площадке будет установлен памятный камень.

К слову, как сообщили нашему корреспонденту в отделе кадров Союза писателей Беларуси, среди членов СПБ — немало военнослужащих: действующих, запаса и в отставке. Их процент составляет около 15 от всего числа членов союза. Наибольшее число писателей-военнослужащих проживают в Минской и Витебской областях.

Подготовил подполковник Андрей Бокза, «Ваяр»