«Военные поисковики нашли моего дядю!»

Арут Варваштян живет в городе Сочи. В свободное от работы время занимается поисковой работой: помогает людям найти родственников, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Трудно сосчитать, сколько к нему обратилось людей, сколько закрыл он белых пятен в истории семейных династий.

Арут Григорьевич находил чужих родственников, но о своем дяде Арутюне Варваштяне долгое время ему ничего не удавалось узнать. Наконец его старания были вознаграждены — из Беларуси пришло известие: «Найден ваш дядя».

Недавно в управлении по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь Арут Григорьевич встретился с теми, кто помог ему найти родного человека.

Весточка из прошлого

Арут Варваштян приехал в Минск с женой Ольгой Карповной. Главе семьи знакома Беларусь. Когда-то он проходил здесь срочную военную службу в бывшем учебном центре Ракетных войск стратегического назначения.

— Весть о том, что дядя погиб в Беларуси, нашему отцу сообщил земляк, — рассказал Арут Варваштян. — В годы войны он вместе с ним оказался в плену. Видел, как фашисты волокли мертвого Арутюна Варваштяна в яму… Это воспоминание стало началом ниточки большого клубка, который мне предстояло распутать. Тогда я еще не знал, с чего начать, что делать.

Путем проб и ошибок обычный шофер занялся трудными поисками. Однажды он обнаружил фамилию Варварзентян… Однако по дате рождения стало ясно, что это его дядя.

Некоторые родные и близкие скептически отнеслись к его поискам: столько воды утекло, вряд ли это он… «А вдруг?» — думал поисковик-энтузиаст. И сделал запрос в дрезденский Центр документации при объединении «Саксонские мемориалы».

Вскоре пришел ответ. Специалисты Центра документации прислали сохранившуюся карточку военнопленного Арутюна Варваштяна! Из нее родственники узнали, что Арутюн Варваштян был пленен в Ельне в октябре 1941 года. Погиб в феврале 1942 года в лагере военнопленных.

У Арута Григорьевича появилась надежда узнать о дяде больше. В Интернете нашел информацию, что лагерь находился в одном из городов Беларуси. И он обратился в управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь.

— На следующий день мне ответили: «Ваш дядя Арутюн Варваштян найден. Он похоронен в братской могиле в Гродно, на кладбище «Аульс», — вспоминает Арут Варваштян. — Моему счастью не было предела! Я сразу же оповестил всех родных и близких.

К сожалению, отец Арута Григорьевича не успел посетить могилу старшего брата…

— Папа очень любил его, — вспоминает собеседник. — Рассказывал нам: когда брат уезжал служить в армию, сильно переживал. Как только поезд скрылся за горизонтом, отец спрятался за стогом сена и целые сутки проплакал… Наверное, чувствовал, что расстались навсегда.

Как это было

Супруги Варваштян посетили гродненский мемориал, возложили цветы. Общаясь с военными поисковиками, Арут не сдерживал эмоций. Их разделяла жена Ольга Карповна. Женщина верила, что поиск мужем родственников чужих людей когда-нибудь будет вознагражден.

— Он постоянно занимается поисковым делом, — рассказала собеседница. — Иногда ночи напролет просиживает над документами. Когда радостная новость пришла и в наш дом, то отпраздновали это событие со всеми родственниками. Все плакали от счастья. Ведь это настоящее чудо, что сохранилась информация о нашем дяде.

Позже семья Варваштян полностью восстановила армейский путь Арутюна Арутюновича. В октябре 1940 года он был призван на службу. В Читинской области охранял государственную границу. Был кавалеристом.

В июле 1941 года его направили в Орловский военный округ, где формировалась 309‑я стрелковая дивизия. В августе 955‑й стрелковый полк был переброшен под Ельню Смоленской области. Воины приняли участие в Ельнинской наступательной операции РККА 1941 года. В первом бою Арутюн Варваштян попал в плен. Находился в лагере военнопленных. Там он числился под лагерным номером 28447. К сожалению, 5 февраля 1942 года он погиб. Арутюну был всего лишь 21 год.

— Позже мы выяснили, что до начала войны дядя встречался с девушкой Аведян Тшук Акоповной, — рассказал Арут Варваштян. — Ее молодая жизнь была короткой, но героической. Тшук была старше Арутюна на два года. На фронте была сержантом медицинской службы 400‑го стрелкового полка 89‑й Армянской Таманской дивизии. Командир 89‑й Армянской Таманской дивизии генерал-майор Нвер Сафарян дважды представлял к награде Тшук за боевые заслуги: к ордену Славы III степени и к ордену Отечественной войны II степени. Последней награды она удостоена посмертно. Погибла девушка 13 мая 1944 года во время освобождения Севастополя. Кто знает, если бы они выжили в той войне, в нашем роду была бы еще одна прекрасная семья…

Братья-белорусы

В Минск супруги Варваштян приехали не с пустыми руками. Арут Григорьевич отыскал наших земляков, которые погибли в городе Сочи. Среди них есть минчане — братья Лев и Николай Шиманчики.

До войны они проживали на улице Фабричной в доме 22 в поселке Коминтерн. Лев Львович был летчиком в 164‑м истребительном авиационном полку.

Он осуществил 26 боевых вылетов на разведку войск противника, прикрывал штурмовик Ил‑2, самолеты У‑2, которые доставляли боеприпасы советским войскам. Выполнил четыре успешных вылета на штурмовку позиций врага. В составе группы капитана Дмитриева, прикрывая боевую работу Ил‑2, молодой пилот смело вступил в бой с фашистским асом.

В наградном листе старшего сержанта Льва Шиманчика командир 164 иап майор Мелентьев написал, что после неоднократной атаки всей группой фашистский стервятник оставался жив. Тогда старший сержант Шиманчик принял решение таранить врага. Молодой летчик правым крылом самолета ударил по килю фашистского самолета, после чего тот камнем рухнул на землю.

Бой велся на высоте всего 150 метров! Самолет старшего сержанта Шиманчика получил повреждения. Однако военный летчик проявил исключительное хладнокровие и летное мастерство — привел самолет на свой аэродром и благополучно его посадил.

Вот что вспоминал о том случае летчик-истребитель Великой Отечественной войны, впоследствии маршал авиации дважды Герой Советского Союза Николай Скоморохов: «В те напряженные дни мы были свидетелями героического подвига — первого тарана в нашем полку. И совершил его всеобщий любимец белорус Лёва Шиманчик. Он возвращался с боевого задания. Смотрим — летит. Никак не поймем, самолет как-то странно выглядит. Так у него же правое крыло короче левого!

— Лёва, в чем дело? — позже спросили у него.

— Сам поражен, — отвечает он.

— Как же ты летел?

— Как обычно, носом вперед…

Поняв, что от Шиманчика ничего не добиться, мы бросились к его ведущему — капитану Дмитриеву.

— Товарищи, Лёву надо качать — он совершил таран. Никак не могли добить «раму», весь боезапас израсходовали. Герой наш Лёва!

Мы бросились к нему, а Лев закрылся в кабине и сидел там, пока наши страсти не улеглись. Качали мы его, когда ему вручали орден Красного Знамени».

Погиб старший сержант Лев Шиманчик в авиакатастрофе: самолет вышел из строя на взлете. Похоронен на кладбище города Борисоглебска Воронежской области.

Что касается его брата, Николая Львовича, то служил он в звании младший сержант в 20‑й горнострелковой дивизии. Похоронен в поселке Маяковское.

«Спасибо, военные поисковики!»

Работая в архивах, Арут Варваштян сумел установить много имен белорусских воинов, погибших на российской земле в годы Великой Отечественной войны. Он подарил белорусским военным поисковикам собранный архив данных о наших земляках.

— Часто я слышу слова благодарности от людей за помощь в поиске их без вести пропавших родственников, — сказал на прощание Арут Варваштян. — Теперь сам говорю спасибо белорусским военным поисковикам за то, что они помогли найти моего кровного дядю. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится. И мы будем вместе продолжать поисковую работу.

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото Дениса Малышица